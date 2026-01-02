Icon

توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق  Icon لقطات توثق تقدم “درع الوطن” لاستلام المعسكرات بحضرموت Icon الأمن العام يحدد عقوبة التسول.. السجن والغرامة Icon القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير Icon دوري المحترفين.. الجولة الـ13 تشعل سباق الصدارة Icon مصرع وفقدان 10 أشخاص في هجوم على عمال مناجم في البيرو Icon دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها والدرعية يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة Icon إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا Icon موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين Icon ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق 

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، وعلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية اليوم