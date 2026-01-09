Icon

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال باكستان Icon وزارة الداخلية تنعى الفريق أول سعيد القحطاني Icon ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني Icon أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية Icon وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف Icon الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا Icon بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران Icon القادسية يفوز على النصر في دوري روشن Icon تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل Icon شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة وتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة، عسير.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-55 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع المــوج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة...

السعودية اليوم