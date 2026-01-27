توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية.

في حين لايستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 38 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية، تتحول بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 – 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.