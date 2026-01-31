Icon

توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ورياح على عدة مناطق

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ورياح على عدة مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة والضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف.

وأفاد التقرير أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 – 30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية وارتفاع المـوج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

