توقعات بانخفاض درجات الحرارة اليوم مع غبار وأتربة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وعلى أجزاء من مناطق شمال وشرق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق غرب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة (25 – 45) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحـر متوسط الموج إلى مائج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول مساءً شمالية غربية إلى غربية بسرعة (20 – 40) كم/ساعة تصل إلى (50) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.