توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 3 تحت الصفر في حفر الباطن والنعيرية

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 3 تحت الصفر في حفر الباطن والنعيرية
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم من رياحٍ نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها إلى (40-49) كلم في الساعة، تشمل محافظتي بقيق والأحساء، وتسبّب تأثيراتها في إثارة الأتربة وانعدام مدى الرؤية الأفقية في الطرق والمناطق المفتوحة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ5 مساء.

وحذّر من موجة باردة تسهم في تكون الصقيع على محافظتي حفر الباطن والنعيرية، مبينًا أن درجة الحرارة تصل إلى الصفر و3 درجات تحت الصفر.

