توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 3 تحت الصفر في حفر الباطن والنعيرية

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم من رياحٍ نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها إلى (40-49) كلم في الساعة، تشمل محافظتي بقيق والأحساء، وتسبّب تأثيراتها في إثارة الأتربة وانعدام مدى الرؤية الأفقية في الطرق والمناطق المفتوحة.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ5 مساء.
وحذّر من موجة باردة تسهم في تكون الصقيع على محافظتي حفر الباطن والنعيرية، مبينًا أن درجة الحرارة تصل إلى الصفر و3 درجات تحت الصفر.