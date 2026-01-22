توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 3 تحت الصفر في حفر الباطن والنعيرية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم من رياحٍ نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها إلى (40-49) كلم في الساعة، تشمل محافظتي بقيق والأحساء، وتسبّب تأثيراتها في إثارة الأتربة وانعدام مدى الرؤية الأفقية في الطرق والمناطق المفتوحة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ5 مساء.

وحذّر من موجة باردة تسهم في تكون الصقيع على محافظتي حفر الباطن والنعيرية، مبينًا أن درجة الحرارة تصل إلى الصفر و3 درجات تحت الصفر.