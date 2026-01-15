Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

توقعات بطقس شديد البرودة اليوم على عدة مناطق

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
توقعات بطقس شديد البرودة اليوم على عدة مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقس بارد إلى شديد البرودة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والشرقية، والرياض والقصيم.

توقعات الطقس اليوم

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وعلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة (25 – 45) كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 – 35) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة (20 – 40) كم/ساعة، تصل إلى (50) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على...

السعودية اليوم