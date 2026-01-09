Icon

توكلنا يوضح: يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال تطبيق توكلنا إنه يتم عكس النتائج الدراسية من وزارة التعليم، وفي حال عدم ظهور أو عدم صحة النتائج يمكن التواصل مع وزارة التعليم لتحديث البيانات.

خدمات توكلنا

يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويمكن استعراض الخدمات عبر التطبيق بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميله عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.

