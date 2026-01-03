ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى

حصل ثامر بن هادي الشمري على درجة الدكتوراه في الفلسفة في التربية من جامعة المنصورة، وذلك عن رسالته العلمية بعنوان: «تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية».

وقد منحته لجنة المناقشة مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات، تقديرًا لقيمتها العلمية وأهميتها التربوية.