ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى

أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين الفتح يفوز على الشباب بهدفين في دوري روشن وصول الأرض إلى أقرب نقطة من الشمس مساء اليوم ترامب: هجوم فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية 700 ألف طالب وطالبة بتعليم الشرقية يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا قمر الذئب يزين سماء السعودية مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن
حصل ثامر بن هادي الشمري على درجة الدكتوراه في الفلسفة في التربية من جامعة المنصورة، وذلك عن رسالته العلمية بعنوان: «تطوير منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والهوية الوطنية لدى طلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية».
وقد منحته لجنة المناقشة مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات، تقديرًا لقيمتها العلمية وأهميتها التربوية.