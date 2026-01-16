Icon

انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 Icon “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة Icon صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية Icon كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن Icon حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان Icon القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض Icon النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية Icon ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال Icon حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

ثورة طبية.. اكتشاف مادة من فطر عيش الغراب تقي من السرطان

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١١ مساءً
ثورة طبية.. اكتشاف مادة من فطر عيش الغراب تقي من السرطان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مواد مستخلصة من فطر “عيش الغراب المسطح”، أو ما يُعرف باسم “تروتوفيك بلوسكي” قد تساعد في حماية المادة الوراثية للخلايا السليمة لدى مرضى السرطان أثناء خضوعهم للعلاج الكيميائي، مع تقليل الآثار الجانبية ومنع تشكّل أورام جديدة، هذا ما توصل له علماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية.

ووفقًا لما نشر في مجلة “بيوميديتسينا”، أوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة، الأستاذة المشاركة في قسم علم الأحياء والطب الأساسي بجامعة الأورال الفيدرالية، أولغا أنتوسيوك، أن العلاج الكيميائي الحديث يعتمد على تدمير الحمض النووي، في الخلايا السرطانية باستخدام مواد كيميائية شديدة السمية، إلا أن هذا النهج يؤدي في الوقت نفسه إلى إلحاق أضرار بالخلايا السليمة، ما يرفع خطر نشوء أورام جديدة أو الإصابة بأمراض أخرى.

قد يهمّك أيضاً
فوائد كبيرة لـ عيش الغراب في مواجهة الاكتئاب

فوائد كبيرة لـ عيش الغراب في مواجهة الاكتئاب

وللحد من هذا الخطر، اقترح فريق البحث استخدام مركبات مستخلصة من فطر “عيش الغراب المسطح”، يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير أدوية “مرافقة” ذات خصائص مضادة للطفرات، تعمل على حماية الخلايا السليمة أثناء العلاج.
في المقابل، شددت الباحثة أنتوسيوك على أنه ليس كل أنواع الفطر قيد البحث صالحة لهذا الغرض، إذ أظهرت التجارب أن مستخلصات أنواع أخرى، مثل “فوميس فومينتاريوس”، لا تحمي الخلايا بل قد تزيد من التأثير التدميري للأدوية المضادة للسرطان.

وأبانت أن الإعطاء المتتالي قد يؤدي إلى إضعاف التأثير العلاجي الأساسي للدواء، ما قد يسمح بتطور الورم، بينما يتطلب الإعطاء المتزامن تحديد جرعات دقيقة تضمن الحفاظ على فعالية العلاج الكيميائي مع تقليل آثاره الجانبية.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تفتح آفاقًا واعدة لتطوير وسائل داعمة أكثر أمانًا لمرضى السرطان، تعتمد على مصادر طبيعية، وتساعد في تحسين جودة العلاج والحد من مخاطره على الخلايا السليمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد