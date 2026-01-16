ثورة طبية.. اكتشاف مادة من فطر عيش الغراب تقي من السرطان

مواد مستخلصة من فطر “عيش الغراب المسطح”، أو ما يُعرف باسم “تروتوفيك بلوسكي” قد تساعد في حماية المادة الوراثية للخلايا السليمة لدى مرضى السرطان أثناء خضوعهم للعلاج الكيميائي، مع تقليل الآثار الجانبية ومنع تشكّل أورام جديدة، هذا ما توصل له علماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية.

ووفقًا لما نشر في مجلة “بيوميديتسينا”، أوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة، الأستاذة المشاركة في قسم علم الأحياء والطب الأساسي بجامعة الأورال الفيدرالية، أولغا أنتوسيوك، أن العلاج الكيميائي الحديث يعتمد على تدمير الحمض النووي، في الخلايا السرطانية باستخدام مواد كيميائية شديدة السمية، إلا أن هذا النهج يؤدي في الوقت نفسه إلى إلحاق أضرار بالخلايا السليمة، ما يرفع خطر نشوء أورام جديدة أو الإصابة بأمراض أخرى.

وللحد من هذا الخطر، اقترح فريق البحث استخدام مركبات مستخلصة من فطر “عيش الغراب المسطح”، يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير أدوية “مرافقة” ذات خصائص مضادة للطفرات، تعمل على حماية الخلايا السليمة أثناء العلاج.

في المقابل، شددت الباحثة أنتوسيوك على أنه ليس كل أنواع الفطر قيد البحث صالحة لهذا الغرض، إذ أظهرت التجارب أن مستخلصات أنواع أخرى، مثل “فوميس فومينتاريوس”، لا تحمي الخلايا بل قد تزيد من التأثير التدميري للأدوية المضادة للسرطان.

وأبانت أن الإعطاء المتتالي قد يؤدي إلى إضعاف التأثير العلاجي الأساسي للدواء، ما قد يسمح بتطور الورم، بينما يتطلب الإعطاء المتزامن تحديد جرعات دقيقة تضمن الحفاظ على فعالية العلاج الكيميائي مع تقليل آثاره الجانبية.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تفتح آفاقًا واعدة لتطوير وسائل داعمة أكثر أمانًا لمرضى السرطان، تعتمد على مصادر طبيعية، وتساعد في تحسين جودة العلاج والحد من مخاطره على الخلايا السليمة.