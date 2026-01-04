جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحصد جائزتي الابتكار في التعليم الإلكتروني

حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل إنجازًا جديدًا بحصولها على جائزتي الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني للعام 2024–2025م، من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ضمن مساري صناعة الأثر وتجربة الحلول الرقمية.

وجاء فوز الجامعة في مسار صناعة الأثر عن برنامج الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي (منصة ضوء)، الذي يُعد برنامجًا وطنيًا رائدًا بنمط التعلم المدمج؛ ويهدف إلى تطوير أعضاء هيئة التدريس وتعزيز جودة التعليم الجامعي.

كما تُوِّجت الجامعة في مسار تجربة الحلول الرقمية بجائزة الابتكار عن مرشد الذكاء الاصطناعي “eLo”، الذي طُوِّر لخدمة مجتمع الجامعة وربطه بأنظمتها التعليمية والإدارية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع كفاءة الخدمات الرقمية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور فهد بن أحمد الحربي، أن هذا التتويج يعكس توجه الجامعة نحو الابتكار وصناعة الأثر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل نماذج ناجحة لتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة، وتسهم في تطوير رأس المال الأكاديمي وتعزيز جودة التعليم العالي.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله المهيدب، أن برنامج الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي، يجسّد رؤية الجامعة في بناء بيئة تعليمية جامعية مستقبلية، تسهم في تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتحسين جودة الممارسات الأكاديمية، ورفع مخرجات التعليم العالي.

وأوضحت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتورة البندري بنت فهد الصميت، أن مرشد الذكاء الاصطناعي eLo يُعد نموذجًا متقدمًا لتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الجامعي، حيث أسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وحقق مستويات عالية من رضا المستخدمين، مع قابليته للتوسع والتحديث المستمر.

ويعكس هذا التتويج المكانة المتقدمة التي تحظى بها الجامعة على خارطة التعليم العالي الوطني، ويؤكد دورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية الشاملة.