جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا

أعلنت جامعة الجوف ممثلةً في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عن فتح باب القبول في 6 من برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح في التخصصات التالية: ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، ماجستير العلوم في المختبرات الإكلينيكية، الأمن السيبراني، الرياضيات، الكيمياء، بالإضافة إلى ماجستير التربية في الإرشاد النفسي.

وبينت الجامعة أن التقديم متاح حتى يوم 24 يناير الجاري، ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج إلى الاطلاع على دليل القبول والشروط.