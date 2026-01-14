Icon

جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا
المواطن - فريق التحرير

وبينت الجامعة أن التقديم متاح حتى يوم 24 يناير الجاري، ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج إلى الاطلاع على دليل القبول والشروط.

