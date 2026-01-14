الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
أعلنت جامعة الجوف ممثلةً في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عن فتح باب القبول في 6 من برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ.
وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح في التخصصات التالية: ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، ماجستير العلوم في المختبرات الإكلينيكية، الأمن السيبراني، الرياضيات، الكيمياء، بالإضافة إلى ماجستير التربية في الإرشاد النفسي.
وبينت الجامعة أن التقديم متاح حتى يوم 24 يناير الجاري، ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج إلى الاطلاع على دليل القبول والشروط.