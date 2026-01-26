جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول لبرامج التجسير فُقدان 5 أشخاص إثر حريق في مصنع أغذية باليونان تتويج اللاعب سعود العقيل بطلًا للمملكة في رياضة الووشو كونغ فو الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026
أعلنت جامعة الحدود الشمالية مواعيد القبول لبرامج التجسير للعام الجامعي 1448هـ، موضحةً الجدول الزمني لجميع مراحل القبول على منصتها الإلكترونية.
وأوضحت الجامعة أن فترة إتاحة التقديم والقبول على المنصة تبدأ من 1 / 9 / 1447هـ وتستمر حتى 14 / 10 / 1447هـ، تليها مرحلة الإعلان عن نتائج الترشيح واستكمال إجراءات القبول في 16 / 11 / 1447هـ.
وأشارت إلى أن إصدار الأرقام الجامعية للطلبة المقبولين سيتم خلال الفترة من 19 / 2 / 1448هـ حتى 23 / 2 / 1448هـ، داعيةً المتقدمين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة ومتابعة حسابات الجامعة الرسمية لمعرفة أي تحديثات أو تعليمات إضافية.