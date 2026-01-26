Icon

للعام الجامعي 1448هـ

جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول لبرامج التجسير

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٥ مساءً
جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول لبرامج التجسير
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة الحدود الشمالية مواعيد القبول لبرامج التجسير للعام الجامعي 1448هـ، موضحةً الجدول الزمني لجميع مراحل القبول على منصتها الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن فترة إتاحة التقديم والقبول على المنصة تبدأ من 1 / 9 / 1447هـ وتستمر حتى 14 / 10 / 1447هـ، تليها مرحلة الإعلان عن نتائج الترشيح واستكمال إجراءات القبول في 16 / 11 / 1447هـ.

وأشارت إلى أن إصدار الأرقام الجامعية للطلبة المقبولين سيتم خلال الفترة من 19 / 2 / 1448هـ حتى 23 / 2 / 1448هـ، داعيةً المتقدمين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة ومتابعة حسابات الجامعة الرسمية لمعرفة أي تحديثات أو تعليمات إضافية.

