جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل

أكد صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية عضو مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية في جامعة الفيصل أن “أيام المهنة” في الجامعات تمثل محطة مفصلية في حياة الطلبة والخريجين، كونها تشكّل نقطة الانتقال من المرحلة الأكاديمية إلى الاندماج الفعلي في سوق العمل.

جاء ذلك في تصريح له خلال افتتاحه “أيام المهنة” اليوم، بمقر جامعة الفيصل بالرياض، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع، وصاحب السمو الأمير منصور بن سعد بن فرحان الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، المقام خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير الجاري.

ولفت سموه النظر إلى أن جامعة الفيصل تولي هذه الفعالية اهتمامًا بالغًا، لما توفره من مساحة مباشرة للقاء بين الطلبة والخريجين وأصحاب العمل، بما يسهم في فتح آفاق التوظيف وبناء المسارات المهنية، وصولًا إلى مواقع قيادية مستقبلًا داخل الشركات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الوظائف والفرص المطروحة في المعرض نوعية سواء على مستوى الجهات المشاركة أو تنوع الفرص المتاحة، التي شملت التوظيف أثناء الدراسة، وبرامج التدريب، وفرص التوظيف الكامل بعد التخرج، مع إمكانية الاستمرارية المهنية داخل الجهات ذاتها، معربًا عن إعجابه بالمستوى العالي للشركات والجهات الحكومية المشاركة.

وبيّن أن القطاعات الممثلة في المعرض شملت مجالات متعددة، من بينها التقنية، والصناعة، والصحة، والاستشارات، والمحاماة، والبنوك، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس حجم التحول الذي يشهده سوق العمل، ويعزز جاهزية الخريجين للانخراط في القطاعات الواعدة، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الأمير بندر بن سعود بن خالد أن “أيام المهنة” أسفرت خلال السنوات الماضية عن نتائج ملموسة، إذ اندمج عدد كبير من خريجي الجامعة في سوق العمل من خلال برامج تدريبية أثناء الدراسة، تحولت لاحقًا إلى فرص توظيف دائمة، مشيرًا إلى أن أعداد المشاركين والنتائج الإيجابية تشهد تزايدًا ملحوظًا عامًا بعد عام.

من جانبه أوضح رئيس جامعة الفيصل بالرياض أن الجامعة تستهدف من خلال تنظيم “أيام المهنة” صناعة المسار المهني للشباب والفتيات، عبر تمكينهم من الأدوات والمهارات التي تعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وبما يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبيّن أن الجامعة تحرص على بناء جسور فاعلة بين الطلبة والخريجين وجهات التوظيف، من خلال شراكات إستراتيجية وبرامج تدريبية وتطبيقية، تسهم في تحويل المعرفة الأكاديمية إلى خبرات عملية، وتدعم جاهزية الكفاءات الوطنية للانخراط في القطاعات التخصصية والتقنية الواعدة.

وأكد آل هيازع أن هذا التوجه يعزز مكانة جامعة الفيصل بوصفها أحد المحركات الرئيسة لرفد الاقتصاد الوطني بكفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن “أيام المهنة” قدمت هذا العام أكثر من 400 فرصة وظيفية، و100 فرصة تدريب تعاوني، مدعومة بـ”عيادات مهنية” تقدم جلسات إرشاد فردية ومقابلات تجريبية؛ ويهدف هذا الحراك إلى الاستثمار في رأس المال البشري النوعي، وتقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الواعدة مثل: الخدمات اللوجستية، والاستشارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.