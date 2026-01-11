Icon

جامعة الفيصل تُطلق فعالية أيام المهنة بآلاف الفرص الوظيفية

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
جامعة الفيصل تُطلق فعالية أيام المهنة بآلاف الفرص الوظيفية
المواطن - فريق التحرير

أطلقت جامعة الفيصل بالرياض، النسخة الرابعة عشرة من فعاليتها السنوية “أيام المهنة”، برعاية صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية وعضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية في جامعة الفيصل، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.

وتُقدم فعالية “أيام المهنة”، هذا العام أكثر من 400 فرصة وظيفية، و100 فرصة تدريب تعاوني، مدعومة بـ”عيادات مهنية” تقدم جلسات إرشاد فردية ومقابلات تجريبية؛ ويهدف هذا الحراك إلى “الاستثمار في رأس المال البشري النوعي”، وتقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الواعدة مثل: الخدمات اللوجستية، والاستشارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن تستقبل الجامعة الخريجين والباحثين عن العمل على مدار ثلاثة أيام، إذ ستكون المنصة ساحة مفتوحة للمقابلات المباشرة مع الرعاة والشركاء (نحو 30 جهة).

وتستهدف الجامعة من خلال هذا التجمع “صناعة المسار المهني” للشباب والفتيات عبر تمكينهم من أدوات المنافسة في سوق العمل، مما يعزز مكانتها بوصفها أحد أهم محركات رفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات التخصصية والتقنية.

