“جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة”

ينطلق غدًا في جامعة الفيصل بالرياض، النسخة الرابعة عشرة من فعاليتها السنوية «أيام المهنة»، برعاية صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، الأمين العام لـ مؤسسة الملك فيصل الخيرية وعضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية في الجامعة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.

وتُقدّم «أيام المهنة» هذا العام أكثر من 400 فرصة وظيفية و100 فرصة تدريب تعاوني، مدعومة بـ «عيادات مهنية» تشمل جلسات إرشاد فردية ومقابلات تجريبية، في حراك يستهدف الاستثمار في رأس المال البشري النوعي وتقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الواعدة، مثل الخدمات اللوجستية والاستشارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المنتظر أن تستقبل الجامعة الخريجين والباحثين عن العمل على مدى ثلاثة أيام، حيث تتحول المنصة إلى ساحة مفتوحة للمقابلات المباشرة مع الرعاة والشركاء من نحو 30 جهة.

وتسعى الجامعة من خلال هذا التجمع إلى «صناعة المسار المهني» للشباب والفتيات عبر تمكينهم من أدوات المنافسة في سوق العمل، بما يعزز مكانتها كأحد محركات رفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات التخصصية والتقنية.