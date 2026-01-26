الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 “جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة” إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة
ينطلق غدًا في جامعة الفيصل بالرياض، النسخة الرابعة عشرة من فعاليتها السنوية «أيام المهنة»، برعاية صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، الأمين العام لـ مؤسسة الملك فيصل الخيرية وعضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية في الجامعة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.
وتُقدّم «أيام المهنة» هذا العام أكثر من 400 فرصة وظيفية و100 فرصة تدريب تعاوني، مدعومة بـ «عيادات مهنية» تشمل جلسات إرشاد فردية ومقابلات تجريبية، في حراك يستهدف الاستثمار في رأس المال البشري النوعي وتقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الواعدة، مثل الخدمات اللوجستية والاستشارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن المنتظر أن تستقبل الجامعة الخريجين والباحثين عن العمل على مدى ثلاثة أيام، حيث تتحول المنصة إلى ساحة مفتوحة للمقابلات المباشرة مع الرعاة والشركاء من نحو 30 جهة.
وتسعى الجامعة من خلال هذا التجمع إلى «صناعة المسار المهني» للشباب والفتيات عبر تمكينهم من أدوات المنافسة في سوق العمل، بما يعزز مكانتها كأحد محركات رفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات التخصصية والتقنية.