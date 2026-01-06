Icon

جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أقرّ مجلس جامعة الملك خالد إنشاء جمعية فلسفية، إلى جانب اعتماد سياسة الملكية الفكرية بالجامعة، وذلك ضمن جملة من القرارات التي اتخذها خلال اجتماعه الرابع للعام الجامعي 1447هـ، الذي عُقد اليوم في أبها، برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عددًا من القرارات، من أبرزها الموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للفلسفة الحديثة، واعتماد سياسة الملكية الفكرية بجامعة الملك خالد، إضافة إلى إقرار عقود خدمات مع عدد من الجامعات العالمية.

وأقر المجلس القواعد والإجراءات التفصيلية للائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بجامعة الملك خالد بصيغتها المعدلة، إضافة إلى تعديل عدد من القواعد التنفيذية والتنظيمية.

