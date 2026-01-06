جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب مجلس الوزراء يوافق على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن القبض على مخالف لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 السديس يؤكد تعزيز دور المرأة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين
أقرّ مجلس جامعة الملك خالد إنشاء جمعية فلسفية، إلى جانب اعتماد سياسة الملكية الفكرية بالجامعة، وذلك ضمن جملة من القرارات التي اتخذها خلال اجتماعه الرابع للعام الجامعي 1447هـ، الذي عُقد اليوم في أبها، برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عددًا من القرارات، من أبرزها الموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للفلسفة الحديثة، واعتماد سياسة الملكية الفكرية بجامعة الملك خالد، إضافة إلى إقرار عقود خدمات مع عدد من الجامعات العالمية.
وأقر المجلس القواعد والإجراءات التفصيلية للائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بجامعة الملك خالد بصيغتها المعدلة، إضافة إلى تعديل عدد من القواعد التنفيذية والتنظيمية.