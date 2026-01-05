Icon

في الصحة والسلامة المهنية

جامعة نجران تعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٢ مساءً
جامعة نجران تعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل اليوم، بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك في الصحة والسلامة المهنية ضمن المعايير الدولية، وذلك حتى الثالث عشر من شهر يناير الجاري.

وأوضحت الجامعة، أن البرنامج يطبق بنظام الدراسة عن بعد لمدة عام مع التدريب.وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل متخصصين في الصحة والسلامة المهنية، بما يفتح أمامهم فرصًا وظيفية واعدة في القطاعات الصناعية والخدمية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

ونوهت على الراغبين للتسجيل في البرنامج، والاطلاع على الشروط، الدخول عبر البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي بالجامعة: “اضغط هنا“.

