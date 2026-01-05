جامعة نجران تعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك

أعلنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل اليوم، بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك في الصحة والسلامة المهنية ضمن المعايير الدولية، وذلك حتى الثالث عشر من شهر يناير الجاري.

وأوضحت الجامعة، أن البرنامج يطبق بنظام الدراسة عن بعد لمدة عام مع التدريب.وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل متخصصين في الصحة والسلامة المهنية، بما يفتح أمامهم فرصًا وظيفية واعدة في القطاعات الصناعية والخدمية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

ونوهت على الراغبين للتسجيل في البرنامج، والاطلاع على الشروط، الدخول عبر البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي بالجامعة: “اضغط هنا“.