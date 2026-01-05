جامعة نجران تعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
أعلنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل اليوم، بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك في الصحة والسلامة المهنية ضمن المعايير الدولية، وذلك حتى الثالث عشر من شهر يناير الجاري.
وأوضحت الجامعة، أن البرنامج يطبق بنظام الدراسة عن بعد لمدة عام مع التدريب.وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل متخصصين في الصحة والسلامة المهنية، بما يفتح أمامهم فرصًا وظيفية واعدة في القطاعات الصناعية والخدمية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
ونوهت على الراغبين للتسجيل في البرنامج، والاطلاع على الشروط، الدخول عبر البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي بالجامعة: “اضغط هنا“.