جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية

أطلقت جامعة نجران اليوم، هاكاثون الابتكار تحت شعار “إنيوثون جامعة نجران”؛ بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الحلول الذكية في مختلف التخصصات الأكاديمية.
ويأتي إنيوثون جامعة نجران منصة ابتكارية تجمع الطلاب والطالبات عبر ثلاثة مسارات رئيسة تشمل: المسار الصحي، والمسار التقني والهندسي، والمسار العلمي والإنساني؛ وذلك لتمكين المشاركين من تطوير حلول نوعية تخدم البيئة الجامعية وتلبية احتياجات المجتمع.
وأكَّد عميد شؤون الطلاب الدكتور متعب مشرقي أنَّ إنيوثون الجامعة يمثل رحلة ابتكارية متكاملة تبدأ بالتأهيل والتدريب، وتمر بمراحل العمل التطبيقي والاستشارات، وصولًا إلى التحكيم النهائي، مبينًا أنَّ اليوم الأول من إنيثون الجامعة شهد تنفيذ عدد من جلسات الاستشارات التخصصية قدّمها نخبة من المستشارين الأكاديميين والفنيين، تمهيدًا لمرحلة التحكيم التي ستُقيّم خلالها المشاريع وفق معايير دقيقة تركز على الابتكار، والأثر المجتمعي، وجودة الحلول المقدمة.