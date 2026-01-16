Icon

على رأسها "جنة الأنهار" الإماراتية.. عقوبات أمريكية واسعة تستهدف شبكات تمويل وتهريب للحوثيين Icon حائل تدخل موسوعة غينيس بأكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي في العالم Icon خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد بقطر Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع فندقية وتجارية Icon الملك سلمان يغادر المستشفى التخصصي بعد استكمال فحوصات طبية مطمئنة Icon الخليج يتغلب على الأخدود برباعية في دوري روشن Icon انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 Icon "الغذاء والدواء" تعتمد مستحضر "أنكتيفا" لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة Icon صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية Icon كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن

في توارن التاريخية شمال غربي حائل

حائل تدخل موسوعة غينيس بأكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي في العالم

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
حائل تدخل موسوعة غينيس بأكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي في العالم
المواطن - فريق التحرير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة حائل، دخلت منطقة حائل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد نجاحها اليوم في تنظيم أكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي على مستوى العالم، وذلك في توارن التاريخية شمال غربي حائل.

وانطلقت المسيرة بمشاركة 501 مركبة دفع رباعي في مسار صحراوي غير ممهد بطول 7 كيلومترات، في مشهد استثنائي جسّد روح المغامرة وأبرز تنوع البيئة الطبيعية وتضاريس المنطقة، وعزز مكانة حائل بوصفها وجهة شتوية رائدة للمغامرات البرية.
وجاء تنظيم الحدث بتنظيم مشترك من الهيئة السعودية للسياحة وهيئة تطوير منطقة حائل، وبرعاية هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وبيت الثقافة، وبدعم من 14 جهة حكومية، من بينها إمارة منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأكدت الجهات المنظمة أن المسيرة استوفت جميع شروط ومعايير موسوعة غينيس، بما في ذلك الالتزام الكامل بالمسار المحدد دون توقف أو خروج، واستخدام أنظمة التتبع (GPS)، مما أسهم في اعتماد الرقم القياسي العالمي رسميًا.
ونوّه سمو أمير حائل بالدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتنمية وتطوير المناطق، مثنيًا على نجاح شباب المنطقة في كسر الرقم القياسي العالمي، مشيدًا بالتنظيم المتميز، مؤكدًا أن حائل تسعد باستقبال زوارها من مختلف مناطق المملكة ومن خارجها.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله آل عبدالجبار, عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على الرعاية والمساندة الدائمة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يأتي ضمن مستهدفات الهيئة لتعزيز موقع حائل على خارطة الفعاليات العالمية، وأسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ورفع الطلب على الإيواء والخدمات والمرافق السياحية، إلى جانب إبراز قدرة المملكة على تنظيم فعاليات عالمية وفق أعلى المعايير.

وشهدت الفعالية مرور المركبات عبر وادي أجا ومنطقة توارن التاريخية المرتبطة بسيرة حاتم الطائي.

