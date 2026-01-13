Icon

حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٨ مساءً
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
المواطن - واس

استفاد أكثر من (481) ألف راكب من خدمة النقل العام عبر “حافلات المدينة” خلال الربع الرابع من العام 2025م، إذ أسهمت الحافلات في تنقل السكان والزوار إلى وجهاتهم في معظم الأحياء والمواقع الحيوية في أرجاء المدينة المنورة.

ويُعدّ مشروع “حافلات المدينة” الذي تشرف على تشغيله هيئة تطوير المدينة المنورة إحدى مبادرات النقل العام، التي تضمّ أكثر من (177) حافلة مجهزة وفق أحدث مواصفات ومعايير الخدمة التي تشمل مقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكّن المستفيدين من تخطيط رحلاتهم داخل المدينة المنورة عبر مسارات الخدمة التي تعمل على مدى أيام الأسبوع ضمن (195) محطة مشاركة، تقع على امتداد (15) مسارًا يبلغ مجموع أطوالها (639) كلم، وتشمل (455) نقطة توقّف موزّعة في مختلف الأحياء والطرق الرئيسية والمناطق الحيوية داخل المدينة المنورة.

وتضمّ “حافلات المدينة” خمسة مسارات تقدم خدماتها على مدى (24) ساعة يوميًا لخدمة الزائرين والسكان، تشمل مسارات “محطة قطار الحرمين السريع – جامع الميقات”، و”مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي – المسجد النبوي”، و”ميدان سيد الشهداء – العالية”، و”القصواء – والخالدية”، و”الفيصلية – ووادي مذينب”، إضافة إلى (10) مسارات أخرى تعمل ما بين (18 إلى 22) ساعة يوميًا، تغطي معظم الأحياء والمناطق الحيوية ضمن منظومة شبكة “حافلات المدينة”.

