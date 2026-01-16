Icon

حافلة تصطدم بمبنى في كوريا وتصيب 13 شخصًا

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
حافلة تصطدم بمبنى في كوريا وتصيب 13 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

اصطدمت حافلة ركّاب بمبنى في العاصمة الكورية سول اليوم، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بينهم اثنان في حالة خطيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية، حافلة ركاب اصطدمت مقدمتها بواجهة ‌زجاجية لمبنى ​كبير بعدما سارت على رصيف للمشاة.

