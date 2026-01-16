حافلة تصطدم بمبنى في كوريا وتصيب 13 شخصًا

اصطدمت حافلة ركّاب بمبنى في العاصمة الكورية سول اليوم، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بينهم اثنان في حالة خطيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية، حافلة ركاب اصطدمت مقدمتها بواجهة ‌زجاجية لمبنى ​كبير بعدما سارت على رصيف للمشاة.