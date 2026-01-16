حافلة تصطدم بمبنى في كوريا وتصيب 13 شخصًا

انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
اصطدمت حافلة ركّاب بمبنى في العاصمة الكورية سول اليوم، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بينهم اثنان في حالة خطيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية، حافلة ركاب اصطدمت مقدمتها بواجهة زجاجية لمبنى كبير بعدما سارت على رصيف للمشاة.