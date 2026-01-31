Icon

حالتان تسمح للمؤجر بالاعتراض على الحد السعري في نظام إيجار

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إنه يتم تثبيت آخر قيمة إيجارية مسجلة كحد أعلى للإيجار، مع إتاحة تعديل القيمة في جميع مدن المملكة باستثناء مدينة الرياض التي يتاح فيها خفض القيمة فقط، وذلك بموافقة المستأجر، ويمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين: إذا خضع العقار لترميمات جوهرية أثرت على قيمته، أو إذا كان آخر عقد مسجل للعقار قبل عام 2024م.

تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

