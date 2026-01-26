حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط

Icon

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، وصول حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” والمجموعة الضاربة المرافقة لها إلى منطقة الشرق الأوسط، في خطوة عسكرية تهدف إلى تعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان مقتضب عبر منصة “إكس”، أن حاملة الطائرات ومجموعتها القتالية “منتشرة حالياً في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.

ويأتي هذا التحرك العسكري ترجمةً لتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، التي كشف فيها عن توجيه أسطول بحري ضخم نحو المنطقة، ملوحاً بإبقاء كافة الخيارات مطروحة.

وقال ترامب حينها: “لدينا قوة كبيرة تتجه نحو إيران. ورغم أنني أفضل ألا يحدث أي شيء، إلا أننا نراقب الوضع عن كثب شديد”، مشيراً إلى أن خيار العمل العسكري لا يزال قيد الدراسة.

 

