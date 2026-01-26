إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، وصول حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” والمجموعة الضاربة المرافقة لها إلى منطقة الشرق الأوسط، في خطوة عسكرية تهدف إلى تعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان مقتضب عبر منصة “إكس”، أن حاملة الطائرات ومجموعتها القتالية “منتشرة حالياً في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.
ويأتي هذا التحرك العسكري ترجمةً لتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، التي كشف فيها عن توجيه أسطول بحري ضخم نحو المنطقة، ملوحاً بإبقاء كافة الخيارات مطروحة.
وقال ترامب حينها: “لدينا قوة كبيرة تتجه نحو إيران. ورغم أنني أفضل ألا يحدث أي شيء، إلا أننا نراقب الوضع عن كثب شديد”، مشيراً إلى أن خيار العمل العسكري لا يزال قيد الدراسة.