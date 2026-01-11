حرس الحدود بجازان يضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان (5) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.