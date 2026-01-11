Icon

حرس الحدود بجازان يضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٣ مساءً
حرس الحدود بجازان يضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان (5) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

