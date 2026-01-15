Icon

حرس الحدود للباحثين عن الفقع: عقوبة دخول منطقة الحدود البرية السجن أو الغرامة

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٠ مساءً
حرس الحدود للباحثين عن الفقع: عقوبة دخول منطقة الحدود البرية السجن أو الغرامة
المواطن - فريق التحرير

دعت المديرية العامة لحرس الحدود هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية أو الاقتراب منها.

وأكدت أن من يخالف ذلك ستطبق بحقه العقوبة المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وهي السجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو بهما معًا.

