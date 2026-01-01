حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم

غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث “كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟ قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة موسكو: بيانات المسيّرات الأوكرانية تؤكد استهداف مقر بوتين زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة
تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم، التي دشّنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، وتعزيز ثقافة البذل والعطاء، وبالتنسيق مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
وتأتي مشاركة حرس الحدود امتدادًا لدوره الإنساني والمجتمعي، وإسهامًا في دعم القطاع الصحي وتعزيز ثقافة التبرع بالدم، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، ويجسد التزام منسوبيه بالمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني، وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.