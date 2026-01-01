حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم، التي دشّنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، وتعزيز ثقافة البذل والعطاء، وبالتنسيق مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وتأتي مشاركة حرس الحدود امتدادًا لدوره الإنساني والمجتمعي، وإسهامًا في دعم القطاع الصحي وتعزيز ثقافة التبرع بالدم، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، ويجسد التزام منسوبيه بالمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني، وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.