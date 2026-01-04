حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
قدمت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود عبر منصة إكس بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.