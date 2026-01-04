Icon

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية Icon الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن Icon ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية Icon ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى Icon الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات  Icon أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة Icon وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان Icon ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٢ مساءً
حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدمت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود عبر منصة إكس بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية وسلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم

حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم

حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية

حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت...

السعودية اليوم
حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم
السعودية اليوم

حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي”...

السعودية اليوم