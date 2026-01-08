اكتشاف علمي لأحافير نادرة تعود إلى 465 مليون سنة في العلا حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية نيابةً عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي كثبان ناوان.. وجهة شتوية تجمع تجارب المغامرة والطبيعة “التجارة”: 123 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الرابع 2025 المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات الأردن.. تحذيرات من سيول ورياح قوية
قدمت دوريات البحث والإنقاذ لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية المساعدة لمواطن علقت مركبته في الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود إلى الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
#حرس_الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي. pic.twitter.com/OLJaOtWudL
— حرس الحدود السعودي (@BG994) January 8, 2026