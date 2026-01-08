Icon

اكتشاف علمي لأحافير نادرة تعود إلى 465 مليون سنة في العلا Icon حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي Icon برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية Icon ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon نيابةً عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي Icon كثبان ناوان.. وجهة شتوية تجمع تجارب المغامرة والطبيعة Icon “التجارة”: 123 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الرابع 2025 Icon المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال Icon بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات Icon الأردن.. تحذيرات من سيول ورياح قوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٠ مساءً
حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدمت دوريات البحث والإنقاذ لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية المساعدة لمواطن علقت مركبته في الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود إلى الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ

حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ

حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر

حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر
السعودية اليوم

حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة...

السعودية اليوم
حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم
السعودية اليوم

حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي”...

السعودية اليوم
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة...

السعودية اليوم