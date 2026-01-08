حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي

قدمت دوريات البحث والإنقاذ لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية المساعدة لمواطن علقت مركبته في الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود إلى الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.