حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في المدينة المنورة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة له.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.