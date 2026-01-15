Icon

للباحثين عن نبات الفقع

حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ مساءً
حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة
المواطن - فريق التحرير

دعت المديرية العامة لحرس الحدود هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية أو الاقتراب منها.

وأوضح حرس الحدود، في بيان عبر منصة إكس، أن من يخالف ذلك ستطبق بحقه العقوبة المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وهي السجن لمدة تصل إلى (30) شهراً أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو بهما معاً.

