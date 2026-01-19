حساب المواطن: إرفاق مستندات الاستقلالية للمطلقة في هذه الحالة

أكد برنامج حساب المواطن، أن حالة المطلقة دون تابعين تستوجب إرفاق المستندات الخاصة بإثبات الاستقلالية.

حساب المواطن والمطلقة

وأوضح حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية مطلقة ولا يوجد تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وأضاف حساب المواطن: “أنه في حال تم اختيار نوع المرفق (عقد إيجار ساري المفعول في منصة ايجار) لابد أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المتقدم بالطلب”.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع