حساب المواطن: إرفاق مستندات الاستقلالية للمطلقة في هذه الحالة

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة
أكد برنامج حساب المواطن، أن حالة المطلقة دون تابعين تستوجب إرفاق المستندات الخاصة بإثبات الاستقلالية.
وأوضح حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية مطلقة ولا يوجد تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.
وأضاف حساب المواطن: “أنه في حال تم اختيار نوع المرفق (عقد إيجار ساري المفعول في منصة ايجار) لابد أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المتقدم بالطلب”.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.