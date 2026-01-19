Icon

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر Icon النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم Icon صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 Icon ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة Icon الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس Icon الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل Icon ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال Icon الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة "روح السعودية" Icon ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا Icon رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة

شرط أساسي للحصول على الدعم

حساب المواطن: إرفاق مستندات الاستقلالية للمطلقة في هذه الحالة

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠١ صباحاً
حساب المواطن: إرفاق مستندات الاستقلالية للمطلقة في هذه الحالة
المواطن - فريق التحرير

أكد برنامج حساب المواطن، أن حالة المطلقة دون تابعين تستوجب إرفاق المستندات الخاصة بإثبات الاستقلالية.

حساب المواطن والمطلقة

وأوضح حساب المواطن، عبر منصة إكس، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية مطلقة ولا يوجد تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

موعد إعلان الأهلية للمسجلين الجدد في حساب المواطن بعد 10 ديسمبر

موعد إعلان الأهلية للمسجلين الجدد في حساب المواطن بعد 10 ديسمبر

حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار

حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار

وأضاف حساب المواطن: “أنه في حال تم اختيار نوع المرفق (عقد إيجار ساري المفعول في منصة ايجار) لابد أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المتقدم بالطلب”.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

