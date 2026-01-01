حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟ قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة موسكو: بيانات المسيّرات الأوكرانية تؤكد استهداف مقر بوتين زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة هل نشاهد مذيعًا سعوديًا “روبوت” في المنتدى السعودي للإعلام 2026؟ مصرع 17 شخصًا جراء الفيضانات في أفغانستان وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تستعرض مركبة الـ”BUGGY” بمعرض واحة الأمن قرية ذي عين الأثرية.. إرث تاريخي تقدمه إمارة الباحة في واحة الأمن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يدشّن دبلوم سمكرة السيارات
أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حاليا إلغاء الطلب الموجود أو المسجل عبر خدمة “صوتك مسموع”.
وأكد برنامج حساب المواطن، أنه في حالة وجود ذلك الطلب يتم الانتظار لحين التعامل مع طلب المستفيد عن طريق خدمة صوتك مسموع في أقرب وقت ممكن.
يأتي ذلك فيما يترقب مستفيدو حساب المواطن، صرف الدعم للدفعة الجديدة لشهر يناير 2026 من العام الجديد، والذي سيحل بعد أيام قليلة.
ووفقا لنظام صرف دعم حساب المواطن، يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير صرف الدعم حال وافق يوم الصرف إجازة رسمية.
وبما أن يوم 10 يناير سيوافق يوم السبت، فسيتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير 2026 في الساعات الأولى من يوم الأحد 11 يناير 2026 بمشيئة الله.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.