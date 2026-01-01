Icon

حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟ Icon قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة Icon موسكو: بيانات المسيّرات الأوكرانية تؤكد استهداف مقر بوتين Icon زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة Icon هل نشاهد مذيعًا سعوديًا “روبوت” في المنتدى السعودي للإعلام 2026؟ Icon مصرع 17 شخصًا جراء الفيضانات في أفغانستان Icon وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تستعرض مركبة الـ”BUGGY” بمعرض واحة الأمن Icon قرية ذي عين الأثرية.. إرث تاريخي تقدمه إمارة الباحة في واحة الأمن Icon المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يدشّن دبلوم سمكرة السيارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
يتم الانتظار لحين التعامل مع طلب المستفيد عن طريق خدمة صوتك مسموع

حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٩ مساءً
حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حاليا إلغاء الطلب الموجود أو المسجل عبر خدمة “صوتك مسموع”.

حساب المواطن وطلبات التسجيل

وأكد برنامج حساب المواطن، أنه في حالة وجود ذلك الطلب يتم الانتظار لحين التعامل مع طلب المستفيد عن طريق خدمة صوتك مسموع في أقرب وقت ممكن.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز

حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز

هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟

هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟

يأتي ذلك فيما يترقب مستفيدو حساب المواطن، صرف الدعم للدفعة الجديدة لشهر يناير 2026 من العام الجديد، والذي سيحل بعد أيام قليلة.

دعم حساب المواطن لشهر يناير 2026

ووفقا لنظام صرف دعم حساب المواطن، يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير صرف الدعم حال وافق يوم الصرف إجازة رسمية.

وبما أن يوم 10 يناير سيوافق يوم السبت، فسيتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير 2026 في الساعات الأولى من يوم الأحد 11 يناير 2026 بمشيئة الله.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026
أخبار رئيسية

حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98...

أخبار رئيسية
حساب المواطن يحذر من فعلة تؤثر على الأهلية والاستحقاق
السعودية اليوم

حساب المواطن يحذر من فعلة تؤثر على...

السعودية اليوم
موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير
أخبار رئيسية

موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر...

أخبار رئيسية
حساب المواطن يوضح طريقة وخطوات “تعريف السكن الجامعي”
أخبار رئيسية

حساب المواطن يوضح طريقة وخطوات “تعريف السكن...

أخبار رئيسية
هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟
السعودية اليوم

هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز
أخبار رئيسية

حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل...

أخبار رئيسية