حساب المواطن: يلزم إرفاق مستند إثبات الاستقلالية في هذه الحالة

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية قيام المستفيدين بإرفاق مستند الاستقلالية حال عدم وجود تابعين.
وأوضح حساب المواطن أنه في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد -المرفقات).
كما أوضح برنامج حساب المواطن المقصود بالحد المانع وتأثيره على الدعم للمستفيدين من البرنامج.
وقال حساب المواطن: “الحد المانع يعني أن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa
وبالأمس أودع برنامج حساب المواطن، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر يناير 2026 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والتسعين أكثر من (9.8) ملايين مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 265 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
ولفت الهاجري، إلى أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالاً.
تفاصيل الدفعة الـ 98 | 3 مليار ريال لـ 9.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج #حساب_المواطن لشهر يناير. pic.twitter.com/xtq1OYqJSq
— حساب المواطن (@citizenaccount) January 11, 2026