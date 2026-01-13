حساب المواطن: يلزم إرفاق مستند إثبات الاستقلالية في هذه الحالة

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية قيام المستفيدين بإرفاق مستند الاستقلالية حال عدم وجود تابعين.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد -المرفقات).

كما أوضح برنامج حساب المواطن المقصود بالحد المانع وتأثيره على الدعم للمستفيدين من البرنامج.

حساب المواطن والحد المانع

وقال حساب المواطن: “الحد المانع يعني أن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://Portal.ca.gov.sa

وبالأمس أودع برنامج حساب المواطن، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر يناير 2026 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والتسعين أكثر من (9.8) ملايين مستفيد وتابع.

3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 265 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ولفت الهاجري، إلى أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالاً.