حصاد اليوم

حساب المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية للطلبات المقدمة بعد 10 يناير

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٧ مساءً
حساب المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية للطلبات المقدمة بعد 10 يناير
المواطن - فريق التحرير

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 يناير سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ الشخص بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر مارس، ولن تشمله دفعة شهر فبراير.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

