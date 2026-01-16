حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار

أوضح برنامج حساب المواطن، الشروط المطلوبة في حالة اختيار المستفيد نوع المرفق (عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار).

حساب المواطن وعقد الإيجار

وتابع حساب المواطن، أن هذه الحالة تستوجب أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر ذلك على أهلية المستفيد.

وأضاف حساب المواطن “أنه في حال وجود عقد إيجار موحد يتم التحقق من صحته عبر منصة “إيجار”، ومطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة، وفي حال ثبوت عدم صحة المعلومات فإن ذلك يُعد مخالفة قد يترتب عليها تطبيق الجزاءات وفق السياسات والضوابط المعتمدة في برنامج حساب المواطن”.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: