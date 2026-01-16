“الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار مع اقتراب الصيف.. فاتورة كهرباء تاريخية مذهلة في مصر!
أوضح برنامج حساب المواطن، الشروط المطلوبة في حالة اختيار المستفيد نوع المرفق (عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار).
وتابع حساب المواطن، أن هذه الحالة تستوجب أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر ذلك على أهلية المستفيد.
وأضاف حساب المواطن “أنه في حال وجود عقد إيجار موحد يتم التحقق من صحته عبر منصة “إيجار”، ومطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة، وفي حال ثبوت عدم صحة المعلومات فإن ذلك يُعد مخالفة قد يترتب عليها تطبيق الجزاءات وفق السياسات والضوابط المعتمدة في برنامج حساب المواطن”.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.