حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر يناير 2026 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والتسعين أكثر من (9.8) ملايين مستفيد وتابع.

3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 265 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ولفت الهاجري، إلى أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالاً.