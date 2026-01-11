Icon

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 Icon الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم Icon الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن Icon صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة Icon أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة Icon السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها Icon العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
أكثر من (9.8) ملايين مستفيد وتابع

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٦ مساءً
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر يناير 2026 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والتسعين أكثر من (9.8) ملايين مستفيد وتابع.

3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 265 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98

خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير

خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير

ولفت الهاجري، إلى أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالاً.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
أخبار رئيسية

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98

أخبار رئيسية
إيداع حساب المواطن 11 يناير
السعودية اليوم

إيداع حساب المواطن 11 يناير

السعودية اليوم
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
أخبار رئيسية

حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن...

أخبار رئيسية
فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن
السعودية اليوم

فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب...

السعودية اليوم
موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير
أخبار رئيسية

موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير

أخبار رئيسية
خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير
أخبار رئيسية

خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة...

أخبار رئيسية
48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن
أخبار رئيسية

48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق
السعودية اليوم

حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر...

السعودية اليوم