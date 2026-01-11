حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر يناير 2026 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والتسعين أكثر من (9.8) ملايين مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 265 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
ولفت الهاجري، إلى أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالاً.
