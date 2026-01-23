حلّ مجلس النواب الياباني تمهيدًا للانتخابات العامة

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
اعتمد مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي اليوم الجمعة قرارًا بحلّ مجلس النواب.
ومن المقرر في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم أن يتم حل مجلس النواب رسميًا مع بدء الدورة البرلمانية العادية لهذا العام.
يشار إلى أن تاكايتشي التي تولت منصبها في أكتوبر، أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها ستحلّ مجلس النواب المؤلف من 465 مقعدًا يوم الجمعة، وحددت موعدًا للانتخابات العامة في 8 فبراير، بهدف الاستفادة من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها حكومتها حاليًا.