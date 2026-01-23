Icon

حلّ مجلس النواب الياباني تمهيدًا للانتخابات العامة

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
حلّ مجلس النواب الياباني تمهيدًا للانتخابات العامة
المواطن - فريق التحرير

اعتمد مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي اليوم الجمعة قرارًا بحلّ مجلس النواب.

ومن المقرر في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم أن يتم حل مجلس النواب رسميًا مع بدء الدورة البرلمانية العادية لهذا العام.

يشار إلى أن تاكايتشي التي تولت منصبها في أكتوبر، أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها ستحلّ مجلس النواب المؤلف من 465 مقعدًا يوم الجمعة، وحددت موعدًا للانتخابات العامة في 8 فبراير، بهدف الاستفادة من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها حكومتها حاليًا.

