حلّ مجلس النواب الياباني تمهيدًا للانتخابات العامة

اعتمد مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي اليوم الجمعة قرارًا بحلّ مجلس النواب.

ومن المقرر في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم أن يتم حل مجلس النواب رسميًا مع بدء الدورة البرلمانية العادية لهذا العام.

يشار إلى أن تاكايتشي التي تولت منصبها في أكتوبر، أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها ستحلّ مجلس النواب المؤلف من 465 مقعدًا يوم الجمعة، وحددت موعدًا للانتخابات العامة في 8 فبراير، بهدف الاستفادة من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها حكومتها حاليًا.