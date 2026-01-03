حي حراء الثقافي.. وجهة حضارية تستحضر ذاكرة الوحي في مكة المكرمة

يشكل حي حراء الثقافي أحد أبرز المشاريع الثقافية والمعرفية في مكة المكرمة، بوصفه وجهة حضارية متكاملة تجمع العمارة الأصيلة والبعد الروحاني، في موقع تاريخي يرتبط ببدايات الوحي ويجسد عمق المكان وقدسيته.

ويقع الحي الذي افتُتح في 7 رجب 1444هـ الموافق الـ 29 يناير 2023م، بالقرب من جبل حراء، حيث غار حراء الذي شهد نزول أولى آيات القرآن الكريم، مما يمنحه قيمة رمزية استثنائية، ويجعله نقطة التقاء بين التاريخ الإسلامي والهوية الثقافية المعاصرة.

ويقدم حي حراء الثقافي تجربة ثرية لزواره من خلال مرافق متنوعة صُممت بعناية لتعكس روح المكان، وتلبي احتياجات الزائر المعرفية والثقافية.

ويضم الحي معارض تفاعلية، ومساحات تعليمية، ومحتوى معرفيًا يروي قصة الوحي وسيرة المكان بأسلوب حديث يجمع التقنية والسرد التاريخي.

وتبرز العمارة في الحي بصفتها عنصرًا رئيسيًا يعكس الأصالة المكية، من خلال تصميم يحترم البيئة الجبلية المحيطة، ويعزز الارتباط البصري والوجداني بالموقع، بما يوفر تجربة متوازنة تجمع التأمل، والمعرفة، والهوية.

ويأتي حي حراء الثقافي متناغمًا مع حملة “ذاكرة مكة”، التي تهدف إلى توثيق الموروث التاريخي والثقافي للعاصمة المقدسة، وإبراز قصص الأماكن والإنسان، والمحافظة على الذاكرة الجمعية للمدينة عبر مبادرات معرفية وإعلامية متنوعة.

وتسهم مرافق الحي ومحتواه الثقافي في دعم أهداف الحملة، من خلال تسليط الضوء على الموقع بوصفه شاهدًا على حدث مفصلي في التاريخ الإسلامي، وربط الأجيال الحاضرة بجذور المكان، وتعزيز الوعي بقيمة مكة المكرمة بصفتها مدينة ذات بعد ديني وثقافي وإنساني عميق.

ويمثل الحي إضافة نوعية لتجربة الزائر والمعتمر، إذ يوفر محطة ثقافية ومعرفية تُثري الرحلة الإيمانية، وتمنح الزائر فهمًا أعمق لسياق المكان وتاريخه، ضمن بيئة منظمة تراعي جودة التجربة وسهولة الوصول.

ويُعد الحي نموذجًا للمشاريع الثقافية التي تجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي وتقديم محتوى معاصر، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير المشهد الثقافي، وتعزيز حضور مكة المكرمة مركز إشعاع حضاري ومعرفي إلى جانب مكانتها الدينية.

وبهذا الحضور المتكامل، يرسخ حي حراء الثقافي مكانته بصفته وجهة ثقافية بارزة، ورافدًا مهمًا في مسار حفظ الذاكرة التاريخية لمكة المكرمة، وتجسيدها للأجيال القادمة ضمن رؤية تحترم الماضي وتستشرف المستقبل.