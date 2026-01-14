خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في القصر الحكومي مساء أمس ، المواطن زايد سالم خضر العطوي، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.
وثمّن نائب أمير منطقة تبوك هذه المبادرة النبيلة، مشيرًا سموه إلى أن ما قام به المواطن زايد العطوي من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات التسامح التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.
من جانبه أعرب، المواطن زايد العطوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على اهتمامهم المستمر بأهالي المنطقة، سائلا المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصًا لوجه الكريم.