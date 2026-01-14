خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في القصر الحكومي مساء أمس ، المواطن زايد سالم خضر العطوي، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وثمّن نائب أمير منطقة تبوك هذه المبادرة النبيلة، مشيرًا سموه إلى أن ما قام به المواطن زايد العطوي من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات التسامح التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.

من جانبه أعرب، المواطن زايد العطوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على اهتمامهم المستمر بأهالي المنطقة، سائلا المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصًا لوجه الكريم.