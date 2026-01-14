Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٩ مساءً
خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في القصر الحكومي مساء أمس ، المواطن زايد سالم خضر العطوي، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وثمّن نائب أمير منطقة تبوك هذه المبادرة النبيلة، مشيرًا سموه إلى أن ما قام به المواطن زايد العطوي من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات التسامح التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.

قد يهمّك أيضاً
خالد بن سعود يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

خالد بن سعود يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

خالد بن سعود يزور مهرجان شتاء تبوك 

خالد بن سعود يزور مهرجان شتاء تبوك 

من جانبه أعرب، المواطن زايد العطوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على اهتمامهم المستمر بأهالي المنطقة، سائلا المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصًا لوجه الكريم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد