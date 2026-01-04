Icon

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية Icon الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن Icon ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية Icon ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى Icon الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات  Icon أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة Icon وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان Icon ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

خالد بن سلمان يبحث مع طارق صالح دعم استقرار اليمن

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
خالد بن سلمان يبحث مع طارق صالح دعم استقرار اليمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع عضو مجلس القيادة اليمني طارق محمد صالح أمس السبت، جهود دعم استقرار اليمن وتبادل الرؤى.

دعم استقرار اليمن

وأكد عضو مجلس القيادة اليمني عبر حسابه على منصة “إكس”، أن اللقاء مع وزير الدفاع السعودي عكس روح الأخوّة.

قد يهمّك أيضاً
مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن

مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن

المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها

المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها

وقال: “التقيت أخي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي لقاء عكس روح الأخوّة، تبادلنا الرؤى حول المستجدات في الساحة اليمنية وسبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم استقرار اليمن وأمن المنطقة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
السعودية اليوم

الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها...

السعودية اليوم
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
السعودية اليوم

باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة...

السعودية اليوم
الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية
السعودية اليوم

الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة...

السعودية اليوم
مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن
السعودية اليوم

مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية...

السعودية اليوم
المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها
أخبار رئيسية

المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة...

أخبار رئيسية
السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني...

أخبار رئيسية
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
السعودية اليوم

متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80...

السعودية اليوم
آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية
السعودية اليوم

آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية...

السعودية اليوم