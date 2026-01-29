Icon

أخبار رئيسية
خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وصل وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارةٍ رسمية.

وتأتي زيارة وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

