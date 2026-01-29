خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب وظائف شاغرة بـ شركة المراعي السويسري يانيس فوازارد يحصد أفضلية المرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي في سوريا دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مواطن لنقله 4 مخالفين “الشؤون الدينية” تطلق الخطة التشغيلية لرمضان 1447هـ القبض على شخص تشاجر مع امرأتين في مكان عام بعسير الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أجهزة كاشف تسرب الغاز بالمنازل مقتل 500 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة
وصل وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارةٍ رسمية.
وتأتي زيارة وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.