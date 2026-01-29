خالد بن سلمان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

وصل وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارةٍ رسمية.

وتأتي زيارة وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.