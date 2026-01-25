خطوات إزالة ممثل المؤجر في شبكة إيجار

قالت شبكة إيجار إنه يتاح إزالة ممثل المؤجر في حال عدم وجود أكثر من مالك، وذلك من خلال الخطوات التالية: العقارات، تغيير ممثل المؤجر، إزالة.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس أنه عند إزالة ممثل المؤجر، يقوم النظام بنقل جميع العقود النشطة والمسجلة إلى المؤجر ويلزم سداد المديونية من قبل المؤجر القديم ليتم إتمام تغيير المؤجر.

تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.