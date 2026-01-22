قالت منصة مساند إنه يمكن طلب تأشيرة العمالة الزراعية من خلال تسجيل الدخول للحساب لدى مساند والضغط على الاسم الشخصي ثم لوحة التحكم وبعدها اختيار التأشيرات وبعد ذلك اختيار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة.

طلب تأشيرة العمالة الزراعية عبر مساند

جاء ذلك ردًا من المنصة عبر “إكس” على استفسارات بشأن خطوات طلب تأشيرة العمالة الزراعية عبر مساند.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.