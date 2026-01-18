خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران

باشرت الجهات الأمنية بمنطقة نجران في حينه حادثة قتل شخص لخلاف أسري، وقبضت على المتهمين فيها كافة.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول الحادثة قتل شخص في منطقة نجران لخلاف أسري، فإن الجهات الأمنية بالمنطقة باشرت الواقعة – في حينه – وقبضت على المتهمين فيها كافة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.