جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران
المواطن - فريق التحرير

باشرت الجهات الأمنية بمنطقة نجران في حينه حادثة قتل شخص لخلاف أسري، وقبضت على المتهمين فيها كافة.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول الحادثة قتل شخص في منطقة نجران لخلاف أسري، فإن الجهات الأمنية بالمنطقة باشرت الواقعة – في حينه – وقبضت على المتهمين فيها كافة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

