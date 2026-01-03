Icon

ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا Icon خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon باكستان تختبر صاروخًا جويًا مطورًا محليًا Icon فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني Icon انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت Icon سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية Icon طقس السعودية.. رياح نشطة وصقيع وانخفاض الحرارة في عدة مناطق Icon السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية Icon 3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة Icon الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

ضمن الحملات الميدانية المشتركة

خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٤ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
المواطن - فريق التحرير

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 05 / 07 / 1447هـ الموافق 25 / 12 / 2025م إلى 11 / 07 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م، عن النتائج التالية:

الحملات الميدانية المشتركة

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (18805) مخالفين، منهم (11752) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4239) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2814) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1739) شخصًا (37%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (01%)، كما تم ضبط (46) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (14) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

تفاصيل العقوبات

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (28411) وافدًا مخالفًا، منهم (26855) رجلاً، و(1556) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (20555) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3904) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12238) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

