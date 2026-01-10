Icon

قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لنقلها إلى قطاع غزة Icon شركة ثمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والعمل عن بُعد Icon خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير Icon موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا Icon الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر Icon الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب Icon تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة Icon العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق Icon تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملات الميدانية المشتركة

خلال أسبوع.. ضبط 18836 مخالفًا بينهم 19 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢١ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 18836 مخالفًا بينهم 19 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 / 07 / 1447هـ الموافق 01 / 01 / 2026م إلى 18 / 07 / 1447هـ الموافق 07 / 01 / 2026م، عن النتائج التالية:

الحملات الميدانية المشتركة

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (18836) مخالفًا، منهم (11710) مخالفين لنظام الإقامة، و(4239) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2887) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة

تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة

خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1741) شخصًا (39%) منهم يمنيو الجنسية، و(60%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (01%)، كما تم ضبط (46) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (19) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (29823) وافدًا مخالفًا، منهم (28220) رجلاً، و(1603) نساء.

تفاصيل العقوبات

خامسًا: تم إحالة (20956) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (5201) مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10195) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة
السعودية اليوم

تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً...

السعودية اليوم