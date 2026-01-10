Icon

خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير Icon موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا Icon الجوازات: وجود المستفيد داخل المملكة شرط لتجديد جواز السفر Icon الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب Icon تنفيذ حد الحرابة في يمني كون تشكيلاً عصابيًا لسرقة شركات الصرافة Icon العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق Icon تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي Icon سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
مع بداية يوم غد الأحد 11 يناير 2026

خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن صرف صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يناير الجاري من العام 2026.

دعم حساب المواطن لشهر يناير 2026

ووفقا لنظام صرف دعم حساب المواطن، يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير صرف الدعم حال وافق يوم الصرف إجازة رسمية.

قد يهمّك أيضاً
48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن

48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن

حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق

حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق

وبما أن يوم 10 يناير سيوافق يوم السبت، فسيتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير 2026 في الساعات الأولى من يوم غدٍ الأحد 11 يناير 2026 بمشيئة الله.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير
أخبار رئيسية

موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير

أخبار رئيسية
فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن
السعودية اليوم

فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب...

السعودية اليوم
48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن
أخبار رئيسية

48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب...

أخبار رئيسية
إيداع حساب المواطن 11 يناير
السعودية اليوم

إيداع حساب المواطن 11 يناير

السعودية اليوم
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
أخبار رئيسية

حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق
السعودية اليوم

حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر...

السعودية اليوم