خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن صرف صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يناير الجاري من العام 2026.

دعم حساب المواطن لشهر يناير 2026

ووفقا لنظام صرف دعم حساب المواطن، يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير صرف الدعم حال وافق يوم الصرف إجازة رسمية.

وبما أن يوم 10 يناير سيوافق يوم السبت، فسيتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير 2026 في الساعات الأولى من يوم غدٍ الأحد 11 يناير 2026 بمشيئة الله.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: