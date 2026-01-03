Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 مئوية وطريف الأدنى

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٣ مساءً
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 مئوية وطريف الأدنى
المواطن - فريق التحرير

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ1 درجات مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 32، جدة وينبع 31، جازان والقنفذة 30، المدينة المنورة 27 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن وادي الدواسر وشرورة والخرج والأحساء 26، الرياض ونجران 25، الطائف 23، أبها 22، الباحة 20، القريات 12، طريف 11 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: طريف 1، القريات 2، تبوك 4، حائل 7، أبها ونجران 8، الباحة 9، الرياض والدمام 12، المدينة المنورة 13، جدة 21، مكة المكرمة 22 درجة مئوية.

