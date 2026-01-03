درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 مئوية وطريف الأدنى ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف باكستان تختبر صاروخًا جويًا مطورًا محليًا فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية طقس السعودية.. رياح نشطة وصقيع وانخفاض الحرارة في عدة مناطق السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية 3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ1 درجات مئوية.
وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 32، جدة وينبع 31، جازان والقنفذة 30، المدينة المنورة 27 درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن وادي الدواسر وشرورة والخرج والأحساء 26، الرياض ونجران 25، الطائف 23، أبها 22، الباحة 20، القريات 12، طريف 11 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: طريف 1، القريات 2، تبوك 4، حائل 7، أبها ونجران 8، الباحة 9، الرياض والدمام 12، المدينة المنورة 13، جدة 21، مكة المكرمة 22 درجة مئوية.