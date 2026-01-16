Icon

طريف الأدنى

درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ31 مئوية

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٠ مساءً
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ31 مئوية
المواطن - فريق التحرير

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 31 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ1 درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضح مركز الأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة وجدة 31، جازان وينبع والقنفذة 29، المدينة المنورة 23، الطائف ونجران 21، الدمام 19، الأحساء وأبها 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن تبوك 17، الرياض 16، حائل وبريدة وسكاكا ورفحا والقريات 14، عرعر 13، طريف 12 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: طريف وعرعر 1 تحت الصفر، سكاكا صفر، الرياض 6، المدينة المنورة والباحة والطائف 8، نجران 9، الدمام 10، مكة المكرمة 19، جدة 21، جازان 22، درجة مئوية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير، في حين يبقى الطقس باردًا إلى شديد البرودة مع فرصة تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك والأجزاء الشمالية من منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة (25 – 45) كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة (12 – 35) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة (25 – 50) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

 

